Sınırı geçtiler, gözler ABD yönetiminde

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika’nın Baja California eyaletindeki Tijuana kentine gelen ve sayıları dokuz bine ulaşan göçmenler kurdukları çadırlarda bekleyişini sürdürürken Honduraslı bir grup sınırdaki bariyerlerin yakınında görüntülendi.

Honduraslı grubun Meksika-ABD sınırındaki bariyerleri aşarak ABD'ye geçtiği görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump’un tehditlerine rağmen sınırı geçen göçmenlerle ilgili bundan sonra nasıl bir tedbir alınacağı yakından izleniyor.

ABD Başkanı Trump, Orta Amerika ülkelerini göçmen kervanını durdurmamaları halinde ABD sınırına asker göndermekle ve yardımları kesmekle tehdit etmişti.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD'ye ulaşmak isteyen göçmenlere Meksika'da sığınma başvurusu yapmaları durumunda geçici çalışma izni, okul ve sağlık hizmetleri verilmesi teklifinde bulunmuştu.

Göçmenlerin ABD'ye geçiş konusunda ısrarlı olduğu görülüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2018, 09:22