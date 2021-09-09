Siraceddin Hakkani: ABD bu isimden nefret ediyor

Taliban, ABD ve NATO birliklerinin ülkeden çekilme kararıyla Afganistan'daki yönetimi ele almasından 3 hafta sonra, geçici Afgan hükümetini ilan etti.

Hükümetin başında Taliban'ın kurucularından Molla Muhammed Hasan Akhund yer alırken, yardımcılık görevlerine ise yine Taliban kurucularından Molla Abdulgani Baradar ve Maulvi Adul Selam Hanefi getirildi.

Yeni hükümette FBI tarafından aranan Taliban lideri Siraceddin Hakkani de, geçiçi hükümette 'içişleri bakanlığı' görevine atandı.

Taliban'ın ilan ettiği ye hükümetle ilgili The Wall Street Journal'da bir makale kaleme alanStratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde Uluslararası Güvenlik Programı direktörü, 'Taliban'ın "FBI[Federal Soruşturma Bürosu]tarafından aranan bir üyesinin içişleri bakanlığa ataması, ABD ve Batılı müttefiklerine atılan bi tokattan başka bir şey değil.' dedi.

Hakkani'nin grubu, Taliban'ın sert kolu olarak biliniyor ve Afganistan'daki koalisyon güçlerine yönelik saldırılarla suçlanıyor.

Jones, "Siraceddin Hakkani, ABD ordusu ve istihbarat topluluğu tarafından iyi tanınıyor ve kendisini hedef alan birkaç girişimden son anda kurtuldu. Ellerinde Amerikan kanı olan kurnaz ve tehlikeli biri." dedi.

Bu arada Associated Press (AP), Hakkani'nin elinde Amerikalı rehine tuttuğunu öne sürdü. Beyaz Saray ve FBI yetkilileri AP raporu hakkında henüz yorum yapmadı.

Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere Birleşik Devletler makamları, Taliban'ın kuracağı hükümeti tanımayı düşünmediklerini daha önce de ifade etmişti.

Kaynak: Star