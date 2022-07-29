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Şirin Ebu Akile'nin ailesi ve arkadaşları basın toplantısı düzenledi

11 Mayıs'ta haber yaptığı sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş ile öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ailesi ve arkadaşları basın toplantısı düzenledi.

Amerika 29.07.2022, 09:18
Şirin Ebu Akile'nin ailesi ve arkadaşları basın toplantısı düzenledi

11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen Al Jazeera muhabiri Filistin asıllı ABD vatandaşı Şirin Ebu Akile’nin ailesi ve arkadaşları, gazetecinin öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatılması talebiyle Washington kentindeki Kongre binası 'Capitol' önünde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Talib de bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA
#Şirin Ebu Akile #Basın Toplantısı
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