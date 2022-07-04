Şirin Ebu Akile'nin İsrail kurşunuyla katledildiğini ABD de kabul etti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "ABD Güvenlik Koordinatörü tarafından denetlenen bir sürecin parçası olarak yapılan son derece ayrıntılı bir adli analizde bağımsız, üçüncü taraf denetçiler, Filistinli-Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile'yi öldüren kurşunun kaynağına ilişkin kesin bir sonuca varamadılar. Merminin ağır hasarlı olması nedeniyle balistik incelemede net bir sonuca varılamadı." ifadelerini kullandı.

Adli ve balistik analizlere ek olarak son birkaç hafta içinde hem İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) hem de Filistin yönetiminin, ABD Güvenlik Koordinatörüne soruşturma için tam erişim izni verdiğini aktaran Price, şunları kaydetti:

"Her iki soruşturmayı da inceleyen Güvenlik Koordinatörü, Şirin Ebu Akile'nin ölümüne muhtemelen İsrail Savunma Kuvvetleri mevzilerinden gelen mermilerin neden olduğu sonucuna vardı."

Adli incelemede bunun kasıtlı olduğuna dair bir neden bulunamadığını kaydeden Price, olayı, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Cenin'de yürüttüğü bir askeri operasyon sırasındaki trajik koşulların sonucu" olarak nitelendirdi.

Sözcü Price, ABD'nin sonraki adımlar konusunda İsrail ve Filistin yönetimi ile temasta olacağını ve hesap verebilirliği teşvik edeceğini belirtti.

İsrail: Gazeteci Ebu Akile’nin cinayetinden kimin sorumlu olduğunu belirlemek mümkün değil

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Mayıs'ta öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cinayetinden “kimin sorumlu olduğunu belirlemenin mümkün olmadığını” iddia etti.

İsrail ordusu, Ebu Akile’nin ölümüne yol açan ve Filistin Yönetimi tarafından ABD’ye teslim edilen kurşun üzerinde yapılan balistik inceleme hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “ABD Güvenlik Koordinatörü’nün profesyonel ve bağımsız bir balistik inceleme yapmak için Filistinli tarafın gazeteci Ebu Akile’yi vurduğunu söylediği kurşunu Filistin yönetiminden teslim aldığı” bilgisine yer verildi.

Açıklamada, merminin, hangi silahtan çıktığının belirlenmesi için İsrailli uzman kuruluşlar tarafından dün adli tıp laboratuvarında balistik teste tabi tutulduğu kaydedildi.

İsrail ile Filistin yönetimi arasında aracılık yapan ABD Güvenlik Koordinatörü’nün de katılımıyla gerçekleştirildiği belirtilen inceleme hakkında, şu bilgiler paylaşıldı:

“İsrail ordusu tarafından yürütülen soruşturmalarda, Ebu Akile’nin, bölgeye gelişigüzel ve kontrolsüz ateş eden Filistinli silahlı kişiler tarafından mı yoksa bir İsrail askerinin yanlışlıkla ateş etmesi sonucu mu vurulduğunu belirlemenin mümkün olmadığı sonucuna varıldı. İsrail ordusunun soruşturması, güçlerimizin kasıtlı olarak Ebu Akile’ye ateş etmediğini kati ve kesin olarak doğruladı. Harcanan çabalara rağmen, merminin durumu ve üzerindeki izlerin türü ışığında, merminin test edilen silahtan ateşlenip ateşlenmediğinin tespit edilmesinin mümkün olmadığı belirlendi.”

Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Filistin Başsavcılığı'nın yanı sıra ve çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonucun aksine İsrail ordusu, Ebu Akile'nin öldürülmesinin sorumluluğunu kabul etmemişti.