Son tarih 28 Kasım ama bekleyen yüz binler var

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) ordunun farklı departmanları için belirlediği son aşı tarihleri yaklaşırken yüz binlerce ordu mensubunun ya aşı olmadığı ya da tek doz aşı olduğu ortaya çıktı.

Pentagon'un üst düzey isimlerinin ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla hareket ederek 2,1 milyon askere aşının zorunlu hale geleceği, muafiyetlerin nadir olacağı ve aşı olmayı reddedenlerin cezalandırılacağının bildirildiği ağustostan bu yana ordudaki aşılama oranları tırmandı.

Bununla birlikte Washington Post'un bildirdiğine göre askerlerin aşıya verdiği tepki son derece dağınık. Zira aşı olanlarla birlikte aşı olmayan pek çok asker de mevcut.

Örneğin her ne kadar son tarih 28 Kasım olsa da askeri görevde olan donanma mensuplarının yüzde 90'ı aşılanmışken ABD Deniz Piyadeleri'nin (U.S. Marine Corps) yüzde 72'si aşılanmış durumda.

Öte yandan ABD Hava Kuvvetleri'nde 60 binden fazla personelin koronavirüs aşılarını tamamlaması için üç haftası kaldı.

ABD Ordusu'nun 15 Eylül'de yaptığı açıklamada aşı olmayı reddeden kişilerin ordudan atılabileceği belirtilmişti.

Orduda Kovid-19'la ilişkili ölümlerin tırmandığı da belirtiliyor. Eylülde, 2020'nin tamamında olduğundan daha fazla sayıda askeri personel koronavirüs enfeksiyonundan hayatını kaybetti.

Pentagon sözcüsü Charlie Dietz, hayatını kaybedenlerin hiçbirinin aşılarını tamamlamadığını belirtti.

Askeri yetkililer son tarihler yaklaştıkça aşılama oranlarının hızla artacağını ve birçok askerin ikinci doz aşılarını olmaya başladığını dile getiriyor.

Ancak donanma dışındaki ordu departmanlarında aşılanma oranlarının istenen düzeyde olmadığı ve bunun da olası bir kriz anında ordunun hazır olup olmayacağına yönelik endişeleri tetiklediği ifade ediliyor. Donanma personelinin yüzde 98'i en az bir doz aşısını olmuş durumda.

Özellikle son iki yılda pek çok acil durumda görevlendirilen ABD Ulusal Muhafızları'nda (U.S. National Guard) pek çok askerin aşı olmayı reddettiği belirtiliyor.

Washington Post'un elde ettiği verilere göre 4 ve 8 Ekim arasında ordunun farklı bölümlerinde 62 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Pentagon, delta varyantı nedeniyle enfeksiyon sayılarının sıçrama yaptığı yaz aylarında orduda da koronavirüse yakalananların, hastaneye kaldırılanların ya da ölenlerin sayısının arttığını belirtiyor.

Yetkililer ölümlerin gelecek aylarda azalmasını bekliyor. Pentagon'un verilerine göre pandemi başladığından bu yana yaklaşık 250 bin personel koronavirüse yakalandı ve 2 binden fazlası hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Independent Türkçe