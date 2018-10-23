Soros'un evine bomba gönderildi

Macar asıllı ABD'li milyarder iş insanı George Soros'un, New York'un Westchester bölgesinde yer alan evinin posta kutusunda patlayıcı maddelere rastlandı. Soros’un evde bulunmadığı sırada eve ulaşan patlayıcı madde içeren paket, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

FBI ajanları diğer yetkililerden gelen bilgilere göre, Soros'un çalışanlarından biri posta kutusuna bırakılan paketi kontrol etti. Paketin içinde patlayıcı madde olduğunu anlayan kişi, paketi ormanlık alana doğru uzaklaştırdıktan sonra polisi aradı. Yaşanan olayla ilgili soruşturmaya, terör bağlantısı olduğu gerekçesiyle FBI el koydu.

Soros, Demokratlara verdiği destek nedeniyle aşırı sağcı grupların hedefi haline geldiği belirtiliyor.

MACARİSTAN’A SOROS MÜDAHALESİ

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Mayıs ayında, Avrupa Parlamentosunda (AP) Macaristan hakkında soruşturma başlatılması talebinin Amerikalı milyarder George Soros'un planı olduğunu iddia etmişti.

Szijjarto yaptığı açıklamada, AP'de, hukukun üstünlüğü ilkesi, demokrasi ve temel hakların "ciddi derecede bozulduğu" gerekçesiyle Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyindeki oy hakkının askıya alınmasına yol açabilecek bir sürecin başlatılmak istenmesine büyük tepki göstermişti.

Macar hükümetinin 7 Temmuz'da yaptığı Soros karşıtı kampanya kapsamında hazırlanan afişlerde de "Sonunda Soros'un gülmesine izin vermeyelim." İfadeleri yer almıştı.

MACAR HÜKÜMETİ SOROS’U SUÇLADI

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Soros'u finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda yaklaşık 1 milyon sığınmacıyı yasa dışı yollarla Avrupa'ya taşımakla itham ediyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 6 Ekim'de Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, Brüksel'in Soros'un etkisi altında olduğunu öne sürerek "George Soros, insanları ve örgütleri satın aldı. Brüksel de onun etkisi altında. Tel örgüyü yıkıp milyonlarca sığınmacıyı Avrupa'ya sokmak daha sonra da bu sığınmacıları zorunlu bir şekilde dağıtmak istiyorlar. Bunu kabul etmeyenleri de cezalandırmak istiyorlar.'' ifadelerini kullanmıştı.

Orban, daha önce yaptığı bir açıklamada da "Soros, gizli bir şekilde kendi kurumları üzerinden yasa dışı göçe maddi destek veriyor. Soros'un göçmen siyasetine göre, AB'ye her yıl 1 milyon sığınmacı taşınmalı. AB Komisyonu, George Soros ve sivil toplum kuruluşları, Macaristan'ın göçmen düzenlemesine saldırıyor, Macaristan'ın sınırdaki tel örgüyü yıkmasını, hukuki düzenlemeler yapmasını ve yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişine izin vermesini istiyorlar." demişti.

George Soros, Açık Toplum Enstitüleri ile demokratik anlayışların gelişmediğini iddia ettikleri ülkelere demokrasi götürmeye çalışıyor. Gürcistan, Ukrayna ve Romanya’da hükümetleri değiştirdiği öne sürülen Soros, Türkiye’deki “Gezi Olayları”nda da protestoculara destek olduğunu itiraf etmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 10:19