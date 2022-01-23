CNN, CBS ve NBC televizyonlarına ayrı ayrı mülakat veren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Joe Biden'ın hafta içi düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı muhtemel harekatına ilişkin "Küçük bir müdahale olursa o zaman bir şeyler yapıp yapmayacağımız üzerine kavga edeceğiz." şeklindeki ifadelerini açıklamaya çalıştı.

Blinken, bunu yaparken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'ya yönelik potansiyel yaptırımların hemen uygulanması çağrısını ve tüm diplomatik çabalara rağmen gerilimin düşmediğine yönelik soruları geçiştirdi.

Avrupa'nın birlik içinde karşılık vereceğinden emin

NBC mülakatında, Chuck Todd'ın Biden'ın açıklamalarına yönelik soruları geçiştiren Blinken, Rusya'nın hem askeri hem de siyasi müdahalelerine karşı Avrupa ile birlik içinde yaptırımlar getireceklerini yineledi.

Blinken, Todd'ın, başta Almanya olmak üzere Avrupa'da bu konuda tam bir kenetlenmenin söz konusu olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine, "Avrupalı ​​müttefikler ve ortaklarla yaptığım birçok istişareye dayanarak, orada da hızlı, uyumlu ve aynı zamanda birlik içinde bir karşılık verileceğinden çok eminim." şeklinde konuştu.

Her üç mülakatta da Rus ordusunun Ukrayna'ya girmesi durumunda Moskova'ya hızlı, son derece sert yaptırımlar getireceklerini yineleyen Blinken, CNN televizyonuna verdiği mülakatta şu ifadeleri kullandı:

"Eğer tek bir yeni Rus askeri, saldırgan bir şekilde Ukrayna'ya girerse, bu, bizden ve Avrupa'dan hızlı, şiddetli ve birlik içinde bir yanıtı tetikler. Ayrıca, Rusya'nın yeni bir askeri müdahalede bulunmaksızın Ukrayna'da yapabileceği başka şeyler de var. Bunlara da Avrupa ile birlikte hızlı, kalibreli ve ortak bir yanıt için hazırız. Her senaryoya bakıyoruz, her biri için hazırlanıyoruz."

Yaptırımları kozları tüketmemek için bekletiyorlar

CBS televizyonunda, ABD'nin Rusya ile yaptığı diplomatik görüşmelere ve Moskova'ya yönelttiği tehditlere rağmen gerilimin düşmediği hatırlatılarak, Ukrayna'nın talep ettiği yaptırımların neden devreye sokulmadığı sorusuna Blinken, şu yanıtı verdi:

"Ukrayna'ya çok önemli askeri yardım sağladık. Ukrayna'daki Rus ajanlarına karşı harekete geçiyoruz. Ancak yaptırımlara gelince, yapabileceğimiz en önemli şey onları, Rusya'yı daha fazla saldırganlığa girişmekten vazgeçirmek için caydırıcı olarak kullanmaktır. Yaptırımları şimdi tetiklerseniz, caydırıcı etkiyi kaybedersiniz."

Blinken, haftalarca çaba harcayarak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik muhtemel saldırısına karşı önemli adımlar atacak güçlü bir ülkeler koalisyonu oluşturduklarını savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD ve Avrupa'ya çağrıda bulunarak Rusya'ya yönelik yaptırımların işgal olması durumunda bir tepki olarak getirilmesinden ziyade, işgali engellemek için hemen getirilmesi gerektiğini söylemişti.

Zelenskiy, “Bugün ortaklarımız, Rusların gerilimi artırması durumunda savaşın yarın başlayabileceğini ve ardından güçlü yaptırımların uygulanacağını söylüyor. Sorum şudur: Gerilimin tırmanmasından sonrasını beklemek yerine neden şimdi yaptırımları getirmiyorsunuz?" Buna cevabınız nedir?" ifadelerini kullanmıştı.