Sosyal medyayı karıştıran "öldü" iddiası
Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Başkanı Jimmy Carter'ın öldüğüne yönelik Twitter'da yayılan haber bir anda hareketliliği artırdı.
Amerika 10.11.2022, 21:03
1977 ve 1981 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Jimmy Carter hakkında çıkarılan "öldü" haberi yalanlandı.
Haber bu sabah @CarterCenterUS Twitter hesabından duyuruldu. Kısa bir süre sonra, Twitter bu hesabı askıya aldı.
1 Ekim'de 98. doğum gününü kutlayan Jimmy Carter, ABD'nin yaşayan en yaşlı başkanı olmaya devam ediyor.
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