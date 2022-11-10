Sosyal medyayı karıştıran "öldü" iddiası

1977 ve 1981 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Jimmy Carter hakkında çıkarılan "öldü" haberi yalanlandı.

Haber bu sabah @CarterCenterUS Twitter hesabından duyuruldu. Kısa bir süre sonra, Twitter bu hesabı askıya aldı.

1 Ekim'de 98. doğum gününü kutlayan Jimmy Carter, ABD'nin yaşayan en yaşlı başkanı olmaya devam ediyor.