SpaceX’in uzay aracı iniş geçtiği sırada yere çarparak patladı

SpaceX'in, Teksas eyaletindeki Boca Chica test sahasında yürüttüğü deneme uçuşunda personel taşıma özelliği bulunan mekik inişe geçtiği sırada yere çakıldı.

Uçuşun ardından dikey alçalma manevrasına geçen mekik, yere temas etmesinin ardından patladı. Mekiğin inişi sırasında motordan bazı parçaların fırladığı görüldü.

SpaceX'in sahibi Elon Musk, şu anda çok fazla test uçuşu olduğunu ve arızaların beklendiğini belirtti.

Daha önceki test sırasında da mekik yere temas ederek infilak etmişti. Musk, önceki infilak olayında "Biz ihtiyacımız olan tüm veriyi aldık." ifadesini kullanmıştı.

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Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 09:32