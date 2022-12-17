Sullivan ve Sisi ABD'de bir araya geldi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Washington'da iki ülke ilişkilerini ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sullivan ve Sisi bugün iki ülke arasındaki çok yönlü stratejik ortaklığı görüşmek üzere bir araya geldi.

Sullivan, Mısır'ın yerli ekonomik reform ajandası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) programına desteğini belirtirken, ABD'nin Mısır'ın su güvenliği ve Büyük Etiyopya Rönesans Barajı'na diplomatik çözüm getirilmesine olan desteğini bir kez daha vurguladı.

Sisi ve Sullivan, iki ülke arasındaki savunma ortaklığı, küresel ve bölgesel güvenlik, ekonomik zorluklar ve insan hakları gibi birçok konuyu ele alırken, Sullivan, Sisi'ye ABD-Afrika Liderler Zirvesi'ne katılımı için teşekkür etti ve Sisi'yi Şarm el-Şeyh'te düzenlenen BM İklim Konferansı'ndaki ev sahipliği için kutladı.