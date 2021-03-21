Sürekli ziyaretçilerin saldırısına uğrayan Trump'ın mum heykeli müzeden kaldırıldı

Balmumu heykel sürekli yumruklanıyordu.

Müze yetkililerinden Clay Stewart, ünlü siyasetçilere ait heykellerle ilgili zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, 2020'deki seçim kampanyası sırasında Trump'ın heykeline yönelik saldırıların arttığını aktardı.

Trump'ın bal mumu heykeli, Rus lider Vladimir Putin ile Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-Un'un figürleri arasında sergileniyordu.

Stewart, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın şu an yapım aşamasındaki heykeli hazır olmadan, Trump'ın heykelini yeniden sergilemeyi planlamadıklarını ifade etti. Yetkili, George W. Bush ve Barack Obama gibi Amerikalı diğer eski başkanların figürlerinin de daha önce ziyaretçiler hedefi haline geldiğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin San Antonio kentindeki bir müzede sergilenen ülkenin eski başkanı Donald Trump'ın bal mumu heykeli, çok kez saldırıya uğrayınca kaldırılmak zorunda kaldı.

San Antonio Express-News'ün haberine göre Louis Tussaud's Müzesi yetkilileri, ziyaretçiler tarafından sürekli yumruklanan ya da zarar verilen heykeli kaldırma kararı aldı.

Müze yetkililerinden Clay Stewart, ünlü siyasetçilere ait heykellerle ilgili zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, 2020'deki seçim kampanyası sırasında Trump'ın heykeline yönelik saldırıların arttığını aktardı.

Trump'ın bal mumu heykeli, Rus lider Vladimir Putin ile Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-Un'un figürleri arasında sergileniyordu.

Stewart, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın şu an yapım aşamasındaki heykeli hazır olmadan, Trump'ın heykelini yeniden sergilemeyi planlamadıklarını ifade etti. Yetkili, George W. Bush ve Barack Obama gibi Amerikalı diğer eski başkanların figürlerinin de daha önce ziyaretçiler hedefi haline geldiğini belirtti.

Yapılan araştırmalar, seçim sonuçlarını tanımayan Trump yanlılarının, geçen ocak ayında Kongre'yi işgal etmesinden sonra eski başkanın popülerliğinin tüm zamanların en düşük seviyesine indiğini gösteriyor.

Pew araştırma şirketinin 8-12 Ocak arasında yaptığı ankete göre Amerikalıların yüzde 68'i Trump'ı siyaset arenasında aktif bir oyuncu olarak görme taraftarı değil.

Eski liderin diğer ülkelerdeki bal mumu heykelleri de haberlere konu olmuştu. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Madame Tussaud's Müzesi, seçimlerden önce geçen ekim ayında Trump'ın figürünü çöpe atmıştı.

Heykelle birlikte sergilenen çöp konteynerinin önüne Trump'ı at, Amerika'yı yeniden muhteşem yap" şeklinde bir de yazı yazılmıştı.

Müze yetkilileri bu etkinliğin 3 Kasım’daki ABD seçimleri öncesi sembolik bir hareket olduğunu belirterek, Trump’ın bal mumu heykelini hazırlık önlemi olarak kaldırdıklarını söylemişti.

Kaynak: Euronews