Suriye'deki ABD diplomatlarının sayısı iki katına çıkartıldı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye'deki DEAŞ militanlarının askeri yenilgisi yaklaştıkça, bu ülkedeki Amerikan diplomatlarının sayısının iki katına çıkartıldığını söyledi.
Paris'te bulunan Mattis Fransa savunma bakanıyla yaptığı basın toplantısında, "Suriye'de bulunan diplomatlarımızın sayısı ikiye katlandı... Askeri operasyonlar azaldıkça, diplomatik çabaların bundan sonra güçleneceğini göreceksiniz" dedi.
Mattis, DEAŞ örgütüne karşı yürütülen mücadelenin hâlâ zorlu olduğunu söyledi.
Kaynak: Reuters