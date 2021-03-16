ABD'li devriye polisleri, sürücülerden şantajla para ve uyuşturucu almakla suçlanıyor

Eğer iddialar ispatlanırsa polislerin 20 yıla kadar hapis cezası alacakları öngörülüyor.

Federal savcı cuma günü açıkladığı kararda, Rohnert Park Polis Teşkilatı'ndan Brendon Jacy Tatum ve Joseph Huffaker'ı görevlerinin kendilerine tanıdığı hakları kötüye kullanarak gasp amaçlı komplo kurmakla itham etti. Tatum ayrıca, federal bir soruşturmaya ait kayıtlarda tahrifat yapmak ve vergi kaçırmakla suçlandı.

Kron4 kanalının haberine göre, hazırlanan dava dilekçesinde söz konusu polislerin başka memurlarla birlikte 101 Otoyolu'nda gerçekleştirdikleri trafik kontrolleri sırasında sürücülerden para, esrar ve başka maddeler aldığı belirtildi.

Polis teşkilatına bağlı devriye biriminde Tatum'un 2003-2018, Huffaker'ın da 2012-2019 döneminde görev yaptığı kaydedildi.

Trafikte yasadışı uyuşturuculara el koymayı gerektiren bir program kapsamında 2015-2017 döneminde birlikte çalışan iki polisin, bahsi geçen program Kasım 2016'da sonlandırıldığı halde bu konuda yürüttükleri devriye faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Suç duyurusunda Tatum'un 101 Otoyolu'nda durdurdukları sürücülerden "tutuklama ve tüm esrara el koyma tehdidiyle" 3 bin 700 dolar nakit para ve büyük miktarlarda esrar aldığı iddia edildi.

Tatum'un avukatı Stuart Hanlon ise San Francisco Chronicle gazetesine verdiği röportajda, müvekkilinin masum olduğunu ve "uzun yıllardır saygın bir polis olarak tanındığını" söyledi.

Hanlon, "Birçok kişiyi tutukladı, çok sayıda uyuşturucuya el koydu. Kendisine para ve uyuşturucu vermeleri için insanları zorladığına dair suçlamalar var ve kendisi bu ithamları reddediyor. O yüzden önümüze bakacağız" diye konuştu.

Yerel medya, 101 Otoyolu'nda kolluk kuvvetlerinin karıştığı hırsızlık vakalarını Şubat 2018'de kamuoyuyla paylaşmaya başlamıştı. Yapılan haberlerde olayın mağdurlarının FBI tarafından sorgudan geçirildiği aktarılmıştı.

Tatum ve Huffaker, mahkeme tarafından suçlu bulunmaları halinde 20 yıl hapis, üç yıl denetimli tahliye ya da komplo suçundan 250 bin dolar (yaklaşık 1,9 milyon TL) para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.