Suudi Arabistan'a bir tehdit de Kanada'dan

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrası Suudi Arabistan'ın karşısında duran ülkelerden biri olan Kanada, anlaşma şartlarına uymazsa 15 milyar dolarlık savunma anlaşmasını feshedebileceklerini açıkladı

Suudi Arabistan'a bir tehdit de Kanada'dan

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Suudi Arabistan'la olan 15 milyar Kanada Doları bedelli savunma anlaşmasını feshedebileceklerini açıkladı.

Trudeau 21 Ekim gecesi basına verdiği demeçte Suudi tarafının anlaşmadaki şartlara uyması gerektiğini fakat şartlara uymaması durumunda anlaşmayı feshedebileceklerini söyledi.

Justin Trudeau geçtiğimiz perşembe günü yayınlanan Tout Le Monde En Parle adlı programda da Cemal Kaşıkçı olayı için söz konusu Suudi Arabistan dahi olsa Kanada'nın daima insan haklarını savunacağını söylemişti.

Kaynak: Ajanslar

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