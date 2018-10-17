Suudi Arabistan'a yaptırım tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde

ABD'de Temsilciler Meclisi Massachussets eyaleti vekili Jim McGovern, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan'a tüm silah satışlarının ve yardımların durdurulması için meclise yasa tasarısı sunduğunu açıkladı.

Demokrat vekil, Temsilciler Meclisine resmen sunduğu yasa tasarısıyla ilgili açıklamasını Twitter hesabından yaptı. McGovern, açıklamasında, "Bakan Pompeo, Suudi Arabistan Hükümetinin 'Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması veya öldürülmesine ilişkin emir veya direktif vermediğini' tescil edene kadar Suudi Arabistan'a tüm askeri yardım ve satışların yasaklanması için Temsilciler Meclisine yasa tasarısını resmen sundum." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi, tasarının içeriğini henüz kamuoyu ile paylaşmazken, tasarıya şu ana kadar 6 Demokrat ve 2 Cumhuriyetçi temsilcinin de destek verdiği belirtildi. Dış İlişkiler Komitesine sunulan tasarının hem komitede hem de mecliste oylanıp kabul edilebilmesi için çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin desteğini de alması gerekiyor.

Trump yönetimini Kaşıkçı konusunda eleştiren bazı Cumhuriyetçi meclis üyeleri ve senatörler, konunun bir an önce aydınlatılması ve gerekirse Riyad yönetimine karşı sert tedbirlerin alınması gerektiği yönünde birçok açıklama yapmışlardı.

Trump’tan Kaşıkçı ve Suudi Arabistan açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı hakkında yürütülen soruşturma için flaş açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, Suudi kraliyet ailesinin bu karışmadığını umduğunu söylerken körfezdeki müttefik Suudi Arabistan ile bu nedenden ötürü uzaklaşmak istemediğini belirtti. Kaşıkçı’ya ait olduğu söylenen görüntü ve ses kayıtlarını Türkiye’den talep eden Trump, “Kaşıkçı’ya ne olduğu bu hafta içinde belli olur” ifadelerini kullandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 21:44