Suudi yetkililerin vizeleri iptal edilecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantılı Suudi yetkililerin vizelerinin iptal edileceğini, vize yasağı ve diğer yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Pompeo, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Pompeo, "ABD yönetimi olarak elde ettiğimiz bilgiler ışığında Kaşıkçı'nın ölümüne karıştığından şüphelendiğimiz Suudi Krallığı, Dışişleri Bakanlığı, istihbarat ve diğer bakanlıklara bağlı bazı Suudi yetkililerine vize iptali, vize yasağı ve diğer yaptırımlar uygulayacağız." dedi.

Pompeo, ayrıca, belirlenen kişilere, ABD Hazine Bakanlığı ile beraber "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası" kapsamında yaptırım uygulanmasını değerlendirdiklerini belirtti.

Alınan yaptırım kararlarının bu kadarla kalmayacağını ve gelen yeni bilgiler ışığında farklı yaptırımlar uygulanmaya devam edileceğini kaydeden Pompeo, "ABD, Kaşıkçı'nın susturulması için yapılan bu tarz gaddarca harekete müsamaha göstermeyecektir." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin Türk yetkililer ile yakın koordinasyon halinde olduklarını vurgulayan Bakan Pompeo, "Gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda araştırmalarımız devam ediyor. Bu konuda Türk istihbarat yetkililerinden destek alıyoruz. Türkler bizimle oldukça yakın bir iş birliği içinde. Türkler Suudilerin kendileriyle yakından çalıştıklarını söyledi." şeklinde konuştu.

Pompeo, ABD Dışişleri Bakanlığının Kongre ile çalışarak Kaşıkçı cinayetinin tam olarak aydınlatılması için gerçekleri aramaya devam edeceğini ve Kaçıkçı'nın ölümünden sorumlu kişileri yaptıklarından sorumlu tutacaklarını ifade etti.

"SONRASINDA YAŞANANLAR TRUMP'I DAHA FAZLA SİNİRLENDİRDİ"

Öte yandan, CNN televizyon kanalı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrası yaşanan gelişmelerden dolayı ABD Başkanı Donald Trump'ın çok öfkeli olduğunu ileri sürdü.

CNN, Trump'ın yakın çevresiyle konuşmalarını duyan birden fazla kişiye dayandırdığı haberinde, "Kaşıkçı'nın ölümü sonrası yaşananlar, Başkan Trump'ı daha da fazla sinirlendirdi." ifadesini kullandı.

Haberin dayandırıldığı kaynaklar, pazar günü Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşen Trump'ın, özellikle basın önünde yaşanan gelişmelerden dolayı kötü duruma düşürüldüğü yönünde şikayetlerde bulunduğunu aktardı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bugün yaptığı açıklamada, CIA Direktörü Gina Haspel'in Kaşıkçı'yla ilgili soruşturma bağlamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunduğuna dikkati çekerek, Haspel'in bu görüşmeler sonrasında Trump yönetimine bilgi vereceğini dile getirmişti.

Riyad yönetimi, son olarak Kaşıkçı'nın, ülkesinin İstanbul konsolosluğunda öldürüldüğünü ancak Veliaht Prens Selman'ın bundan haberi olmadığını iddia etmişti.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı'nın, "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde ise Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde Cemal Kaşıkçı'nın, İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğinin ortaya çıktığı iddia edilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 01:24