Tahminen 15 milyon euro ediyor

ABD anayasasının 1787 tarihli ilk baskısından orijinal bir kopya kasım ayında açık arttırmayla satışa sunulacak.

Sotheby's Müzayedeevi'nin duyurusu anayasanın kabul edilişinin 234'üncü yıl dönümüne denk getirildi. Amerikan yasalarını belirleyen metin 17 Eylül 1787'de Philadelphia'da kabul edilmişti.

Günümüze kadar korunan 11 örnekten biri olan belgenin açık arttırmada 15 ila 20 milyon euroya satılması bekleniyor.

Tarihi eserin son sahibi olan Golman ailesi, 1988 yılındaki açık arttırmada anayasaya 165 bin dolar ödemişti. Ender bulunan evrakı yeniden satışa koyan Dorothy Tapper Golman'ın elde edilen tüm geliri kendi adını taşıyan vakfa bağışlayacağı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre herhangi bir imza bulunmayan söz konusu belgeden o dönemde yetkililere dağıtılmak üzere 500 kopya basıldığı tahmin ediliyor.

Milyonlarca dolar değer biçilen 6 sayfalık metinde, yönetim biçimi, kuvvetler ayrılığı ve yasaların değişimine ilişkin ayrıntıların belirlendiği 7 maddelik ilk anayasanın yanı sıra George Washington imzalı bir mektup da bulunuyor.

1789 yılında yürürlüğe giren anayasa bugüne kadar 27 kez revize edildi.

Kaynak: Euronews