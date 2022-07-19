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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Venezuela'da teknik inceleme yaptı

Vahit Kirişci, Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo ile görüştü.

Amerika 19.07.2022, 09:28
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Venezuela'da teknik inceleme yaptı

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'da mevkidaşı Soteldo'nun ev sahipliğinde verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Paylaşımında, Soteldo'ya misafirperverliği için teşekkür eden Kirişci, "Gerçekleştirdiğimiz toplantı ve görüşmelerin akabinde havadan ve karadan teknik incelemelerde bulunduk. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki ikili iş birliği ilişkilerini daha da geliştireceğini umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

#vahit kirişçi #venezuela
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