Teksas'ta ruhsatsız silah serbest

Amerika Birleşik Devletleri'nde bireysel silahlanma tartışmaları devam ederken, Teksas'ın Cumhuriyetçi valisi, halka açık yerlerde ruhsatsız silah taşınmasına izin veren yasayı onayladı.

Texas Valisi Abbott, "Bu yasa, birçok eyalette yürürlükteydi, Teksas'ın da bu hakkı tanımasının zamanı gelmişti" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların Teksaslı temsilcisi Veronica Escobar, söz konusu yasayı ilan ederek Greg Abbott'un "silah şiddetinin kurbanlarına ihanet etmeyi seçtiğini" ileri sürdü.

Escobar sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Silah şiddetini önlemek için yasalara verilen ezici desteğe rağmen, korkak bir vali tarafından yönetilen Cumhuriyetçiler, silahlı şiddeti önlemek yerine silah lobisinin isteklerine dikkat etmeyi tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Teksas Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen bu yasa ile 21 yaş ve üstü olan herkesin kamusal alanda ruhsatsız silah taşımasına izin verilecek. Sadece hakkında mahkeme kararı olan kişilerin silah taşımasına izin verilmeyecek.

Yeni yasa resmi olarak 1 Eylül 2021'de yürürlüğe girecek.

Yasa ile ne değişecek?

Teksas'ta halen tüfeklerin lisanssız şekilde alenen taşınmasına izin veriliyor. 1995'ten bu yana silah taşımaya da izin veren eyalette son on yıldır lisans için zorunlu eğitimin maliyeti düşürülmüştü.

Yeni yasa ile 21 yaşından büyük herkes ağır suçtan dolayı hapis cezası çekmeyen ya da silah taşımaya dair hakkında yasal bir engelleme bulunmayan herkese silah taşıma hakkı getiriyor. Yasaya muhalif kesim yeni teklifte geçmiş araştırmasının olmamasını özellikle eleştiriyor.

Yasa değişikliği iş yerlerinin mülklerinde silah taşınmasını yasaklamasına ve ayrıca bazı silahların satışında federal düzeyde geçmiş araştırması yapılmasına engel getirmiyor.

Demokratlar niye karşı çıkıyor?

Yasaya karşı çıkanlar yasanın kamuoyunu ve polisi tehlikeye atacağı görüşünde. Silah kontrolünü savunan gruplar geçmiş yıllarda eyaletin çeşitli kentlerinde ölümle sonuçlanan silahlı saldırıları hatırlatıyor.

2019 yılında El Paso kentinde bir alışveriş merkezinde rastgele açılan ateş sonucu 20 kişi, 2018'de saldırganın Houston yakınlarında okuduğu liseye girerek ateş açması sonucu 10 kişi, 2017'de Sutherland Springs kasabasında bulunan Baptist kilisesine pazar ayini sırasında giren saldırgan etrafa rast gele ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Yasayı destekleyenler ise bu düzenleme ile anayasal silah bulundurma hakkının önündeki gereksiz engellemelerin kaldırılacağı ve Teksaslıların kendilerini daha iyi korumasının önünün açılacağı görüşünde.

Kaynak: Euronews