Teksas'ta ruhsatsız silaha onay

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyalet meclisi, bireylerin ruhsatsız şekilde silah taşımasına izin veren yasa teklifini onayladı. Yasa eyalet valisinin imzasıyla yürürlüğe girecek.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu eyalet meclisinde kabul edilen yasa teklifine göre ruhsata, geçmiş araştırmasına ve silah kullanımına dair bir eğitime gerek olmadan bireylere silah taşıma hakkı veriliyor. Cunhuriyetçi vali Greg Abbott'un da muhaliflerin itirazına rağmen yasayı imzalaması bekleniyor.

Destekçiler ne diyor?

Silah yasalarının en gevşek olduğu eyaletlerin başında gelen Teksas'ta 1 milyon 600 binden fazla kişinin lisanslı silah taşıdığı biliniyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle Teksas'ın silah taşımaya izin veren en yoğun nüfuslu eyalet olacağı bildiriliyor.

Teklifi destekleyenler bu yasa ile anayasal silah bulundurma hakkının önündeki gereksiz engellemelerin kaldırılacağı ve Teksaslıların kendilerini daha iyi korumasının önünün açılacağı görüşünde.

Ulusal Silah Birliği'nin sözcüsü yaptığı açıklamada "vergi verme ya da hükümetten izin almayı gerektiren bir hak hak değildir" sözleriyle yasa teklifine desteğini vurguluyor.

Muhalifler niye karşı çıkıyor?

Teklife karşı çıkanlar yasanın kamuoyunu ve polisi tehlikeye atacağı görüşünde. Silah kontrolünü savunan gruplar geçmiş yıllarda eyaletin çeşitli kentlerinde ölümle sonuçlanan silahlı saldırıları hatırlatıyor.

2019 yılında El Paso kentinde bir alışveriş merkezinde rastgele açılan ateş sonucu 20 kişi, 2018'de saldırganın Houston yakınlarında okuduğu liseye girerek ateş açması sonucu 10 kişi, 2017'de Sutherland Springs kasabasında bulunan Baptist kilisesine pazar ayini sırasında giren saldırgan etrafa rast gele ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Yasa ile ne değişecek?

Teksas'ta halen tüfeklerin lisanssız şekilde alenen taşınmasına izin veriliyor. 1995'ten bu yana silah taşımaya da izin veren eyalette son on yıldır lisans için zorunlu eğitimin maliyeti düşürülmüştü.

Yeni yasa ile 21 yaşından büyük herkes ağır suçtan dolayı hapis cezası çekmeyen ya da silah taşımaya dair hakkında yasal bir engelleme bulunmayan herkese silah taşıma hakkı getiriyor. Yasaya muhalif kesim yeni teklifte geçmiş araştırmasının olmamasını özellikle eleştiriyor.

Yasa değişikliği iş yerlerinin mülklerinde silah taşınmasını yasaklamasına ve ayrıca bazı silahların satışında federal düzeyde geçmiş araştırması yapılmasına engel getirmiyor.

Kaynak: Euronews