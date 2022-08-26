Teksas'ta silahta yaş kısıtlaması kaldırıldı

Fort Worth, Teksas'taki ABD Bölge Mahkemesi'nden Yargıç Mark Pittman, daha önce 18 ila 20 yaşındakilerin evlerinin dışında tabanca bulundurmasını yasa dışı kılan silah yasağını kaldırdı.

Yargıç, Anayasa'daki dile atıfta bulunarak , "Tartışmasız tarihsel kanıtlar, 18-20 yaşındakilerin Kuruluş Dönemi'nde milislerin bir parçası olarak kabullenildiğini ortaya koyuyor" dedi.

Geçen yıl, bir silah hakları grubu olan Ateşli Silahlar Politikası Koalisyonu'nun desteğiyle iki davacı, her birinin yasanın silah tutma ve taşıma hakkını garanti eden İkinci Değişikliği ihlal ettiğini savunarak kısıtlamaya itiraz etti.

Teksas başsavcılığı, yaşlarına göre kimlerin silah taşıyabileceğini kısıtlamak için bazı tarihsel emsaller olduğunu iddia etmeye çalışırken, yargıç aynı fikirde değildi.

Şimdiye kadar, ne Teksas Valisi Greg Abbott ne de Başsavcı Ken Paxton, Ateşli Silahlar Politikası Koalisyonu'nun "önemli bir zafer" olarak adlandırdığı karar hakkında yorum yapmadı.