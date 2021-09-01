Teksas'ta tartışmalı yasa yürürlüğe girdi

ABD’nin Teksas eyaletinde ruhsat ve atış talimi şartları aranmadan, silah satın alınmasına ve taşınmasına olanak sağlayan yasal düzenlemeler bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Teksas Valisi Greg Abbott imzasıyla yürürlüğü giren yeni eyalet yasalarına göre, 21 yaşını dolduran herkes ruhsat veya eğitim almadan silah satın alabilecek. Böylelikle Teksas, ABD’nin ruhsatsız ateşli silah satın alınabilen ve taşınabilen 19. eyaleti oldu.

Yeni düzenleme, silah satın almak isteyenler zorunlu olmadığı için eğitim almaktan kaçınacakları için çoğu çevrelerce yoğun eleştirilere hedef oluyor.

Bununla birlikte yasa gereği bazı kamuya açık yerlerde silah taşımak yasak olacak.

Okul, bar, spor müsabakaları, seçim merkezlerindeki oy sandıklarının bulunduğu yerler, devlet daireleri, mahkemeler, havaalanları, cezaevi, hastaneler, ulusal park binalarıyla, talebe göre özel iş yerlerine de silahla girmek yasak olacak.

Teksas Üniversitesi tarafından düzenlenen son anket, eyalette yaşayanların yüzde 59’unun son çıkan yasaya karşı olduğunu ortaya koymuştu.

Kaynak: Euronews