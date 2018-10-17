Temer hakkındaki iddialar savcılığın masasında

Brezilya'da Devlet Başkanı Michel Temer hakkında rüşvet aldığı gerekçesiyle iddianame hazırlandı. Soruşturmayı yürüten savcı Cleyber Malta Lopes, Santos kenti limanını işleten firmanın işletme hakkının süresinin uzatılması karşılığında Temer'in rüşvet aldığına dair iddianameyi başsavcılığa sundu.
İddianamede Temer'in, limanı işleten J&F adlı firmanın işletme ruhsatının geçerlilik süresinin 25 yıldan 35 yıla çıkarılması karşılığında 280 bin dolar rüşvet aldığı iddia edildi.
Savcı, Temer'in danışmanı Lima Filho aracılığıyla ödenen rüşvetin bir kısmının Temer'in kızı Maristela Temer'in Sao Paulo'daki evinin yeniden düzenlenmesi için kullanıldığını öne sürdü.
Başsavcılığın iddianameyi inceleyerek işleme koyması için iki hafta süresi bulunuyor.
İddianamenin kabul edildikten sonra ise yargıya taşınabilmesi için Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisindeki üyelerin üçte ikisinin onay vermesi gerekiyor.
Daha önce Temer hakkında hazırlanan iki yolsuzluk dosyasının yargıya taşınmasına milletvekillerinden izin çıkmamıştı.
Temer, eski Devlet Başkanı Dilma Roussef'in yolsuzluk suçlamasıyla azledilmesinin ardından 2016 yılında göreve gelmişti.
Brezilya’nın eski devlet başkanlarından Lula da Silva da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 13:00