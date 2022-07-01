Tesla'ya yeniden ırkçılık davası açıldı

Kaliforniya eyaletinde mahkemeye başvuran işçiler, Fremont şehrinde yer alan Tesla fabrikasında çalışırken, iş arkadaşları, yöneticileri ve insan kaynakları çalışanlarının ırkçı ifadelerine maruz kaldığını iddia etti.

Çalışanlar iş yerinde "köle", "plantasyon" ve ABD'de siyahlara hakaret olarak kabul edilen "nigger" gibi kelimelerin kullanıldığını ve cinsel içerikli sözlü tacizler yaşandığını savundu.

Şikayette, davacılardan bazılarının fabrikada en ağır fiziksel işlerde çalıştırıldığı, bazılarınınsa hak etmelerine rağmen terfi ettirilmediği öne sürüldü.

Tesla'nın Fremont fabrikasında bir üretim ortağı olan Montieco Justice'in, COVID-19 nedeniyle izin aldıktan sonra Tesla'ya döndükten hemen sonra ünvanının düşürüldüğünü söyledi.

Çalışanlar, fabrikadaki bazı tuvaletlerde gamalı haçla ABD'deki beyaz üstünlükçü Ku Klux Klan grubunun sembollerinden KKK'nin yer aldığını da öne sürdü.