The Wall Street Journal: Karşınızdaki dedelerinizin Türkiye’si değil

The Wall Street Journal gazetesinde, Walter Russell Mead tarafından “Burası dedenizin Türkiyesi değil, Ankara, soğuk savaştaki gibi sadık bir şekilde Batı yanlısı değil, ama yine de önemli bir müttefik” başlıklı bir yazı yayımlandı.

Biden yönetiminin Türkiye’ye karşı nasıl bir politika izlemesi gerektiği üzerinde durulan yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ABD'ye en çok zorluk çıkartan müttefik"

Türkiye, Amerika'nın en önemli müttefiklerinden biridir, ancak ABD'ye diğer NATO üyelerinden daha fazla zorluk çıkarmaktadır. Başkan Biden, bu ayın sonlarında Erdoğan ile ikili görüşmeye hazırlanırken, bu önemli ilişki hakkında yeni bir düşünme biçimi geliştirmesi gerekiyor.

"Türkler ABD'nin darbe girişimini desteklediğine inanıyor"

Türkiye cumhurbaşkanına yakın bazı milliyetçiler ve İslamcılar, ABD'nin 2016'da Erdoğan hükümetini sarsan ve 251 Türk'ün ölümüne neden olan darbe girişimini desteklemiş olabileceğine veya en azından sempati duyabileceğine inanıyor.

"ABD Türkiye'ye karşı yeni vizyon geliştiremedi"

Türkiye ve çevresi, ABD-Türkiye ilişkilerini hem daha önemli hem de daha karmaşık hale getirecek şekilde değişti, ancak Washington henüz yeni bir ortaklığın nasıl çalışabileceğine dair bir vizyon geliştirmedi.

"Ankara'nın dış politikası daha bağımsız"

Ankara'nın dış politikası daha bağımsız ve daha az öngörülebilir olmaya devam edecek. Washington, Türkiye'nin Hollanda, Norveç veya İspanya gibi davranmasını beklerse, ilişki her iki tarafı da hayal kırıklığına uğratır.

Yeni Şafak