TİKA, Kolombiya'da icra ettiği birçok proje ile çalışmalarına devam ediyor

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Kolombiya'nın kuzeyinde yer alan önemli tarih ve kültür kentlerinden Cartagena'ya geçen Yorulmaz, burada TİKA tarafından marangozluk ve kaynakçılık atölyeleri kurulan Cartagena Atölye Okulu'nu ziyaret etti.

Yorulmaz, Atölye Okulu Müdürü Rafael Cuesta ile bir araya gelerek, atölyelerde 18-29 yaş arasındaki 150 gencin mesleki eğitim alma imkanına kavuştuğunu söyledi.

Atölye Okulu ile işbirliğinin derinleşmesi konusunda görüşmelerde bulunduğunu ifade eden Yorulmaz, okulda mutfak sanatları alanında eğitim veren mutfak tesisinin yenilenmesi ve Cartagena'nın turistik potansiyeline katkı için Türk mutfağı günleri düzenlemesine yönelik fikir birliğine vardıklarını belirtti.

Yorulmaz, program kapsamında başkent Bogota'nın Soacha kasabasında kurulan katı atık işleme tesisine geçerek, burada yararlanıcıları olan AASOMED Derneği Başkanı Luz Marina Pinto ve dernek üyesi girişimci kadınlar ile bir araya geldi.

Kurulan tesisin hem girişimci kadınları desteklemek hem de çevresel etki açısından çok önemli görevleri yerine getireceğini söyleyen Yorulmaz, "Bogota'nın kenar bölgelerinden birisinde plastik toplayarak hayatını idame ettirmeye çalışan kadınların Pinto liderliğinde bir araya gelerek dernekleşmesi ve bu sayede 475 ailenin hayatına dokunacak bu tesisin kurulmasını değerli buluyorum." ifadesini kullandı.

Yorulmaz, ayrıca dernek başkanı Pinto'ya gösterdiği liderlik nedeniyle teşekkür etti.

Programın son gününde Yorulmaz, ilk kez Kolombiya'da barış sürecinden sorumlu olan İstikrar ve Konsolidasyondan Sorumlu Devlet Başkan Yardımcılığı Danışmanı Sandra Patricia Ramos başkanlığında heyetle görüştü.

Görüşmede, Türkiye'nin ve TİKA'nın, barış sürecine desteğinin her zaman süreceğinin altını çizen Yorulmaz, TİKA'nın barış sürecini merkeze alan projelerine devam edeceğini kaydetti.

Ramos da açıklamasında, TİKA tarafından hayata geçirilen barış odaklı projeler nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, katkılarından ötürü TİKA'ya teşekkür etti.

Ülkenin kahve üretimi açısından önemli kentlerinden Armenia'ya da giden Yorulmaz, burada TİKA eliyle kurulan süt ürünleri işleme tesisini ve tesisle aynı kompleks içerisinde yer alan özel gereksinimli çocukların eğitim aldığı Quindiana de Atencion Integral Vakfını ziyaret etti.

Vakıf yöneticisi Martha Maria Marin ile bir araya gelen Yorulmaz, özel gereksinimli çocukların topluma kazandırılmasının önemine değinerek, "Vakfın kurduğu eğitim merkezinde 18 yaşında mezun olan çocuklar, kurulan süt ürünleri işleme tesisinde istihdam ediliyor, vakıfla kurulan işbirliği devam edecek." açıklamasında bulundu.