Times Meydanı'nda depremzede anması

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bini aştı. Hayatını kaybedenler için dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Son olarak ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda anma programı düzenlendi.



Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, deprem felaketinin ardından tek yürek olup çok yoğun bir yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, "Bu vesileyle kampanyaya destek veren tüm gönüllülerimize, vatandaşlarımıza, iş yeri sahiplerine, sivil toplum örgütlerine yürekten teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Özgür, depremin üzerinden 1 ay geçtiğini ve artık yaraları sarma vakti olduğunu söyleyerek, "Ülke olarak çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştırdık. Ülkemiz, tarihimizde olduğu gibi bu zor günlerin de üstesinden gelecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'de yaşayan Türklerin yanı sıra Amerikalıların da ilgi gösterdiği programda, depremde yaşamını yitirenler için Fatiha okundu, dualar edildi.

Program, ilahi ve ağıt tarzında eserlerin icra edildiği dinletiyle sona erdi.