Toptan Remdesivir alan ABD'den Vahşi Batı'dan kalma bir haydutluk

ABD hükümeti, önümüzdeki üç ay boyunca üretilecek Remdesivir ilacının neredeyse tümünün alımını garantiledi. Remdesivir, şu sıralar ağır Korona semptomlarıyla mücadelede en çok gelecek vaadeden ilaç. Yorumcuların bir kısmı öfkeli ve Washington'ı bencillikle suçluyor. Diğerleriyse Avrupa'ya, ilaç savaşlarına hazırlanmasını salık veriyor.

Sağlık savaşları mutlaka engellenmeli

ABD başkanının ilaç uğruna savaş çıkarmasına izin verilmemeli, diyor İspanyol gazetesi El País:

“Trump'ın satranç hamlesine devletler topluluğu olarak karşılık verilmelidir, zira söyledikleri aşı ya da ilaç bulunduğu anda ne kadar gaddar bir rekabete girişmeye hazır olacağına işaret ediyor. ... Trump daha şimdiden Fransız ilaç şirketi Sanofi'yle, aşının güvenli ve etkili olması durumunda ülkesine öncelik verilmesi karşılığı aşı geliştirme sürecine yatırım yapmak üzere anlaştı. İnsanlığın büyük bir kesimini bir aşının sağlayacağı faydalardan ya da potansiyel tedavilerden alıkoyacak acımasız bir milliyetçi savaşın patlak verme tehlikesi var.”

Vahşi Batı'dan kalma bir haydutluk

Bulgar sosyalist gazetesi Duma, ABD'nin tavrı karşısında açmış ağzını yummuş gözünü:

“Amerika, uygarlığın pusulası, yaşam ve kalkınma konusunda diğer uluslara örnek olma iddiasında bir ülke. Ne var ki Remdesivir vakasında, yoksul bir ailenin evini basıp ne bulursa çalan Vahşi Batılı haydutların ilkel içgüdüsü bir kez daha coşmuş durumda. Bu ilaçtan almayı planlayan düzinelerce ülke, soyguna uğradığını hissediyor, hastanelerindeki ağır hastalarsa ölüme terk edildi. ... Sırf ABD altı ay önce bu tehlikeyi görmezden geldiği ya da bu salgınla mücadele edecek, onu kontrol altına alacak kaynak ve kapasiteye sahip olmadığı için dünyanın kalan kısmı Trump'ın beceriksizliğinin ve 'Önce Amerika' sloganının ceremesini çekecek.”

Bencilliğin kimseye faydası yok

Pandemi karşısında uluslararası düzeyde ortak ve uyumlu bir mücadele, ABD'nin de yararına olacaktır, diyor The Times:

“İlaç alımında 'Önce Amerika' politikasının yürütülmesi, ilaçtan faydalanacak insanların bundan mahrum kalması anlamına gelecektir. ... ABD'nin müttefikleri bu yaklaşımın kimsenin yararına olmadığını vurgulamalı. ABD kendi hastalarını tedavi etmeye yetecek antiviral ilaç ve aşı satın alsa bile, pandeminin ekonomik kalkınma ve güvenlik üzerindeki etkilerinden yine de kurtulamayacaktır. İlaçlar başkalarıyla paylaşılmalı; sadece insani nedenlerle değil, genel itibariyle sorunları hafiflettiği için.”