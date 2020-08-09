Trump'a 'Katar'ı işgal edelim' teklifi

ABD'de yayın yapan Foreign Policy, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki gerilime ilişkin çarpıcı bir yazı haber yayımladı. Foreign Policy, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in ABD Başkanı Donald Trump'a "Katar'ı işgal etme" teklifinde bulunduğu ve bu teklifin reddedildiğini yazdı.



ABD'li Foreign Policy, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in 6 Eylül 2017'de ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin detaylarına ulaştı.

Görüşmede Selman, Trump'a "Katar'ı işgal etme" önerisinde bulundu. Trump ise bu teklifi reddetti.

Haberde, Washington yönetiminin Kuveyt'ten bölgedeki sorunların çözülmesi için arabulucu olmasını istediği belirtildi.

Körfez'de Katar'a yönelik ambargo sürüyor. Suudi Arabistan ve BAE'nin başını çektiği bazı ülkeler Katar'a 2017'den bu yana ambargo uyguluyor. Katar'a en büyük desteği ise Türkiye veriyor.

KAYNAK: HABER7