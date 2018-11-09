Trump'a kötü haber, Keystone XL boru hattı inşaatını durduruldu

Amerika'da federal yargıç 8 Kasım Perşembe günü, tartışmalı Keystone XL petrol boru hattının yapımını durdurdu ve Trump yönetimine bir darbe vurularak çevre grupları bir- sıfır öne çıktı.

ABD Bölge Yargıcı Brian Morris, ABD hükümetinin, sınır ötesi boru hattının inşası için cumhurbaşkanlığı izninin verilmesini haklı çıkarmak için 2014 tarihli bir çevresel incelemeyi kullanmasının, Ulusal Çevre Politikası Yasası, Nesli Tükenme Yasası ve İdari Usul Kanunu'nu ihlal ettiğini tespit etti.

Perşembe günü verilen mahkeme kararında, "Mahkeme, Federal Davalılar ve TransCanada'nın Keystone ve ilgili tesislerin yapım veya işletimine ilişkin herhangi bir faaliyeti yürütmekten SEIS (Ek Çevresel Etki Beyanı) ekini tamamlayana kadar men edildi. " denildi.

Mart 2017'de, Başkan Donald Trump'ın yönetimi, boru hattının inşasını onaylayan bir izin yayınladı ve Obama yönetiminin tartışmalı projeyi engelleme kararını tersine çevirdi. ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin Kanada'dan ABD'ye ham petrol taşıyacak Keystone XL boru hattı projesi için 24 Mart 2017 tarihinde onay vermişti.

Tillerson da işin içindeydi

Greenpeace geçen yıl Mart ayında Dışişleri Bakanlığına mektup yazarak, Tillerson'ın ABD'li enerji devi ExxonMobil'in eski Üst Yöneticisi (CEO) olduğuna işaret edilerek, Keystone XL projesinin başvuru ve inceleme süreçlerinden çekilmesi talep edilmişti.

Obama 2015'te reddetmişti

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, Keystone XL petrol boru hattı projesini yedi yıl inceledikten sonra Kasım 2015'te çevresel nedenlerden dolayı reddetmişti.

Kızılderililer projeye karşı

Kuzey Dakota'nın Bakken bölgesinden çıkarılan ham petrolün Güney Dakota ve Lowa eyaletlerinden üzerinden Illinois'e taşınmasını sağlayacak olan Kuzey Dakota projesinin geçeceği bir kısım arazinin, 19. yüzyıldan kalma antlaşma nedeniyle Standing Rock Sioux adlı Kızılderili kabilesine ait olduğu belirtiliyor. Kızılderililer ayrıca, projenin planlandığı bölgede, atalarının mezarları olduğunu, kendileri için kutsal saydıkları bir su yatağına ve çevreye zarar vereceğini dile getiriyorlar.

Kabilenin ağustosta ABD hükümetine karşı dava açarak projeyi durdurmasına karşın ekim ayında federal temyiz mahkemesi söz konusu kararı iptal etmişti. Ancak protesto gösterilerinin ardından aralık ayında yapılan açıklamada yeni bir rota belirlenmek üzere projenin durdurulduğu bildirilmişti. Polis, projeye karşı çıkan Kızılderililerin gösterilerine sert müdahelede bulunarak yüzlerce kişiyi gözaltına almıştı.

Yaklaşık 8 milyar dolara mal olan ve bin 900 kilometre uzunluğunda planlanan Keystone XL boru hattının Kanada'nın petrol sahalarından ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki rafinerilere ham petrol pompalaması öngörülüyor. Proje, Kanada petrolünün "küresel piyasalara açılan kapısı" olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, 08:59