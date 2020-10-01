Trump, ABD'ye mülteci kabulünü düşürmek istiyor

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye 2021 mali yılında kabul edilecek mülteci sayısının 15 bin ile sınırlandırılmasını önerdiği bildirildi.

Açıklamada, "Trump'ın bu önerisi, özellikle Kovid-19 pandemisinin devam ettiği bir dönemde Amerikan halkının güvenliği ve refahını öncelik edindiğinin bir göstergesidir." ifadesine yer verildi.

Mülteci sayısındaki düşüşün, deniz aşırı ülkelere yapılan insanı yardımlar ve çatışmaların önlenmesi ile dengeleneceği vurgulandı.

Trump'ın önerdiği sayı, ABD tarihindeki en az mülteci kabul rakamını teşkil ediyor. Trump, görevindeki ilk yılında 45 bin olan mülteci kabul sayısını ilerleyen yıllarda kademeli olarak 18 bine kadar düşürmüştü.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020, 20:15