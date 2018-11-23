Trump Afganistan yolcusu

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü dolayısıyla gönderdiği mesajda şunları söyledi: “Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken görüşürüz ya da belki orada görüşürüz. Ne olacağını asla bilemezsin.”

Üst düzey ABD’li komutanların çatışma bölgelerine yaptıkları ziyaretler ABD kamuoyu tarafından takip ediliyor. Ancak Trump’un iki yıllık yaklaşık iki yıllık başkanlığı döneminde aktif çatışmaların yaşandığı yerlerdeki askerleri ziyaret etmemesi eleştiri konusu oluyor.

Eski ABD Başkanlarından Barack Obama başkanlığı döneminde Irak'a bir defa Afganistan'a ise iki defa gitmişti. Obama’dan önceki ABD Başkanı George W. Bush, iki dönem görev süresinde dört kez Afganistan'a ve dört kez Irak'a gitmişti.

Trump ayrıca, ABD'nin şu anda Afganistan ile ilgili "çok önemli müzakerelerde" bulunduğunu da sözlerine ekledi. ABD Başkanı müzakerelerin doğrudan Taliban ile olup olmadığı hakkında ise bilgi vermedi.

Taliban yetkilileri geçtiğimiz aylarda Katar'da ABD'li temsilcilerle en az üç kez görüştüklerini açıklamışlardı. ABD’li yetkililer ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

ABD’nin Afganistan'da yaklaşık 14 bin askeri var. Askerler, NATO liderliğindeki Kararlı Destek eğitim ve danışmanlık misyonunun yanı sıra bazı operasyonlara da fiilen iştirak ediyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



