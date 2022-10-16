Trump, Amerikalı Yahudilere sitem etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hiçbir başkanın İsrail için kendisinden daha fazlasını yapmadığını belirtti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, özellikle ABD’de yaşayan Yahudilere sitem etti.

Eski ABD Başkanı, paylaşımında, “Hiçbir başkan İsrail için benden daha fazlasını yapmadı. Bunun yanı sıra, şaşırtıcı bir şekilde, harika Evanjeliklerimiz bunu Yahudi inancına sahip insanlardan, özellikle ABD'de yaşayanlardan çok daha fazla takdir ediyor.” ifadelerine yer verdi.

İsrail’deki onay derecesinin, orada “kolayca başbakan olabilecek” düzeyde dünyada en yüksek olduğunu öne süren Trump, “ABD Yahudileri, birlikte hareket etmeli ve İsrail'de sahip olduklarını takdir etmeli. Çok geç olmadan!” şeklinde uyarı cümlelerini paylaştı.

Trump’ın hangi sebepten dolayı ABD’de yaşayan Yahudilere sitem içeren böyle bir paylaşıma gerek duyduğu ise henüz açıklanmadı.

Axios’a 2021’de verdiği demeçte Trump, ABD’deki Yahudi seçmenlerin yüzde 75’inin, 3 Kasım 2020 başkanlık seçimleri sırasında rakibi Joe Biden’a oy vermesini eleştirmiş, “Bunlar ya İsrail’den hoşlanmıyor veya İsrail’i umursamıyor.” şeklinde tepki göstermişti.