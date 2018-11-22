Trump Amerikası'nda Arap Komedyen: Mo Amer

Uluslararası bir uçuşta ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci oğlunun yanında oturmak Filistin asıllı Arap komedyene şans getirdi mi bilinmez ama şu sıralar Trump Amerikası'nda stand-up showları ile epey bir gündem oluşturuyor.

Başkan Müslümanlara seyahat yasağı getireceğini söylerken, bir müslümanın Trump'ın oğlu ile yanyana uçak seyahati yapması durumunun ironik komedisinin farkına varan Mohamad Amer - Mo, Eric Trump ile çektiği selfie - önçekim fotoğrafı takipçileri ile paylaşarak şunları yazdı: Müslümanlara iyi haberler. Kimliklerinize yanınıza almanıza gerek yok. Bana böyle söylendi. İskoçya'nın Glasgow şehrinde bir çok soru soracağım. Allah bazen size direk malzeme gönderir." Mesaj bir anda sosyal paylaşım sitesinde viral oldu.

Pekçok kişi için zengin bir kaynak olan Donald Trump ile ilgili çok fazla komedi malzemesi çıkarmadığını söyleyen Mo- Amer başkanın o kadar ilgiyi haketmediğini söyledi.

İlk körfez krizinde Kuveyt'ten Amerika'ya kaçan Filistin asıllı Mohamad Amer, yaklaşık 20 yıl vatandaşlık almak için uğraşmış.

Bu uzun mücadele sırasında kendisine zengin bir komedi malzemesi toplayan Amer'ın yeteneklerinden en başarılı olanları, İngiliz gümrük yetkilisi, Alabama'dan bir Amerikan askeri, nihayet vatandaşlık kazandığında çok heyecanlanan Çinli Amerikalı bir kadın taklitleri. Amer farklı etnik kökenli insanları rahatsız etmeden güldürebilen bir yetenek..

Kaynak: www.dunyabulteni.net