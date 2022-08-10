Trump, anayasal hakkını kullanarak soruları yanıtlamadı

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, varlıklarının değerini 10 yıldan fazla süredir finansal tablolara yanlış yansıtarak vergi kaçırdığı iddiasıyla suçlanıyor.



Trump, New York Başsavcılığı'na çağrıldı. Ancak Amerikan Anayasası’nın tanıdığı sessiz kalma hakkını kullanarak ifade vermeyi reddetti.



Trump, yazılı açıklama ile soruşturmayı yürüten Başsavcı'ya da tepki gösterdi. "Başsavcı Letitia James, ‘Trump'ı Yok Etme’ politikası yürütüyor. Bana, aileme ve büyük şirketime yönelik bu siyasi saldırı alçakça bir girişimidir” ifadelerini kullandı.