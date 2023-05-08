Trump anketlerde arayı açıyor

ABD'de yapılan bir ankete göre, eski ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın altı puan önünde. Büyüyen potansiyel Cumhuriyetçi rakipler arasında Trump, partisinin adaylığını almak için açık ara favori.

Pazar günü yayınlanan Washington Post/ABC News anketi, Biden'ın onaylanma oranının yüzde 36'ya düştüğünü gösteriyor.

ABD Başkanı'nın bir önceki şubat ayı onay oranı yüzde 42'ydi.

Düşük onay oranları Biden'ı görev süresinin tamamı boyunca rahatsız etti, ancak yüzde 36, Post/ABC anketlerinde bugüne kadarki en düşük sonuç oldu.

Biden'ın geçen ay 2024'te ikinci bir dönem için görevde kalacağına dair açıklaması, seçmenleri arasında coşku uyandırmak için yetersiz kalmış gibi görünüyor.

Demokratlar, partinin 2024'te Biden'ı mı yoksa başka birini mi aday göstermesi gerektiği konusunda eşit olarak bölünmüş durumda.

Oranlar yüzde 47'ye, yüzde 47.

Demokratlara eğilimli bağımsızların yüzde 77'si ise 80 yaşındaki Biden'ın değiştirildiğini görmek istiyor.

2024'te kime oy verecekleri sorulduğunda, Amerikalı yetişkinlerin yüzde 44'ü Trump'a "kesinlikle" veya "muhtemelen" oy vereceklerini söylerken, yüzde 38 Biden'ı "kesinlikle" veya "muhtemelen" destekleyeceklerini söyledi.

Yüzde 18 ise kararsız kaldı.