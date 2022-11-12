Trump başkanlığa adaylığını açıklayacak

Bu sonuçla Cumhuriyetçilerle birlikte Demokratlar da 49 koltuk sayısına ulaşmış oldu.

AP'nin aktardığı resmi olmayan sonuçlara göre Kelly, Arizona'daki koltuğunu korumayı başardı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden, seçim zaferinden ötürü Kelly'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Ancak Kelly'nin Cumhuriyetçi rakibi Blake Masters yenilgiyi kabul etmedi.

Keza eski Başkan Donald Trump da sonucun "bir aldatmaca ve seçim sahtekarlığı" olduğunu iddia etti.

Henüz sonuçları netleşmeyen ve oy sayımının devam ettiği tek eyalet olan Nevada'da ise Cumhuriyetçi adayın önde olduğu belirtiliyor.

Bu durum hesaba katıldığında Senato'daki denge Cumhuriyetçiler lehine 50'ye 49 seviyesine gelebilir.

Senato'nun kaderi Georgia'daki seçimlere kadar belli olmayabilir

Ara seçimlerde 100 sandalyeli Senato'daki koltuklar açısından kritik önemde olan Georgia'da ikinci tur seçimler tamamlanana kadar çoğunluğun kimde olduğu netleşmeyebilir.

Bu durumda Georgia'da Cumhuriyetçiler kazanırsa, parti çoğunluğu sağlamak için gerekli sayıya ulaşıp Kongre'nin bu kanadında çoğunluğu ele geçirecek.

Ancak Georgia'da Demokrat adayın kazanması durumunda, Senato'daki denge 50'ye 50 olacak.

Bu durumda da ABD Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris, Senato Başkanlığı sıfatıyla dengeyi bozacak ve Senato'nun çoğunluğu Demokratlarda kalacak.

Ülkede 8 Kasım'da düzenlenen seçimlerde halk, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'daki 35 koltuk için sandık başına gitti.

Senato'daki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat, seçimlere girmedi.​​​​​​​

Georgia'da seçimler 6 Aralık'taki 2. tura kaldı

Senato'daki çoğunluğu belirleyecek kritik eyaletlerden Georgia'da seçimler 6 Aralık'taki 2. tura kaldı.

AP'nin açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Georgia'daki senatör seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50 barajına ulaşamadı.

Eyalet yasaları gereği, 6 Aralık'ta ikinci tur seçim yapılacak.

Seçim en çok oyu alan, Demokrat Raphael Warnock ve Cumhuriyetçi Herschel Walker arasında geçerken, seçimleri 3. sırada tamamlayan Liberal Chase Oliver ikinci tur seçimde yarışamayacak.

Trump, 2024 seçimleri için başkan adaylığını açıklayacak

Bu arada Senato ve Temsilciler Meclisi için ay sayımı devam ederken eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda 2024 seçimleri için adaylığını açıklayacağı bildirildi.

Trump'ın uzun süredir danışmanlığını yapan Jason Miller, cuma günü yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın önümüzdeki hafta 2024 yılında başkanlık için bir kez daha şansını deneyeceğini duyuracağını söyledi.

Trump, ara seçimlerden önce Ohio eyaletinde yaptığı son kampanya sırasında 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da Florida'da "büyük bir duyuru" yapacağını açıklamıştı.

Ancak ulusal basına yansıyan haberlere göre ara seçimde Cumhuriyetçilerin umduğu dalgayı yakalayamaması üzerine partiden ve ekibinden Trump‘a “büyük duyuruyu” ertelemesi için baskı yapıldığı belirtiliyor.

Miller, eski Beyaz Saray baş stratejisti Steve Bannon'ın popüler "War Room" podcastinde yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, salı günü başkanlığa aday olduğunu açıklayacak." ifadesini kullandı.

Trump'ın adaylığı, ilan etmesi halinde, 2020'de Joe Biden'a karşı kaybetmesi de dahil olmak üzere, başkanlık için üçüncü denemesi olacak.

Kaynak: Euronews