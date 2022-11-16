Trump, başkanlık seçimleri için adaylığını ilan etti

Ohio eyaletindeki son mitinginde, 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da Florida'da 'büyük bir duyuru' yapacağını açıklayan eski ABD Başkanı Trump'ın o konuşmayı ertelemeyi düşündüğü belirtilmişti.

TRUMP: 2024 BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE ADAYIM

The Washington Post’un haberinde, Trump’ın açıklamayı erteleme tavsiyesini dikkate aldığı ancak henüz kesin kararını vermediği ifade edilmişti. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde aday olduğunu bildirdi.

Trump üçüncü kez başkanlık adaylığını duyurdu. Eski bir ABD liderinin bir seçimi kaybettikten sonra yeniden adaylığını açıklaması sık görülür bir durum değil.