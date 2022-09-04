Trump, Biden'ı hedef gösterdi: "Biden devlete düşman"

Trump konuşmasında halefi Joe Biden, FBI, Adalet Bakanlığı ve Dr. Öz'ün rakibi Demokrat John Fetterman'a sert eleştiriler yöneltti.

Florida'daki evi Mar-a-Lago'ya yapılan baskını "utanç verici" diye niteleyen eski ABD Başkanı, "FBI ve Adalet Bakanlığı, kendilerine ne yapacağını ve ne zaman yapacağını söyleyen aşırı solcu alçaklar, avukatlar ve basın tarafından kontrol edilen vahşi birer canavara dönüştü" diye konuştu.

Trump, 2020'deki seçimlerde hile yapıldığı iddiasını tekrarladı ve Ocak 2021'deki Kongre baskınına katıldığı için ceza alan kişileri savundu.

Demokrat Parti'nin ifade özgürlüğüne darbe vurduğunu iddia eden Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yasalara saygılı yurttaşları silahsızlandırmak, kanuna uymayan ve anayasaya aykırı emirler vermek, siyasi protesto yapan kişileri hapse atmak… Bunları yapıyorlar. FBI ve Adalet Bakanlığı'nı daha önce hiç olmadığı kadar silah olarak kullanmak, muhaliflerin hanelerine baskın yapmak ve tecavüz etmek…

Biden'ın Pensilvanya'da 1 Eylül'de düzenlediği mitingdeki ifadelerini eleştiren Trump, "Bir Amerikan başkanının şimdiye kadar yaptığı en gaddar, nefret dolu ve ayrıştırıcı konuşma" dedi:

Gerçek şu ki Biden devlete düşman. O ve onu kontrol eden grup devlete düşman.

Biden konuşmasında, Trump öncülüğündeki Cumhuriyetçilerin "demokrasiyi tehdit ettiğini" söylemişti:

Donald Trump ve MAGA Cumhuriyetçileri, Cumhuriyetimizin temellerini hedef alan aşırılığı temsil ediyor.

MAGA, Trump'ın 2020 ABD Başkanlık Seçimleri'ndeki kampanyasında slogan olarak kullandığı "Amerika'yı Yeniden Harika Yap" (Make America Great Again) ifadesinin kısaltması.

Öte yandan 76 yaşındaki Trump, Pensilvanya'da desteklediği Dr. Öz ve Mastriano'nun "Amerika'yı yeniden harika yapacağını" belirtti. Ayrıca Öz'ün rakibi Fetterman'ın eroin, kokain, metamfetamin ve fentanil kullandığını ileri sürdü.

Trump, 2024 seçimlerinde aday olup olmayacağına dairse "Beklemeniz gerekiyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: Independent Türkçe