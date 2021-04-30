Trump Biden’a yüklendi: Aşının babası benim

Donald Trump, koronavirüs "aşısının babası" olduğunu iddia ederek ABD'nin krize karşı epey geliştirilmiş tepkisini kendine mal eden halefi Joe Biden'a saldırdı.

Trump, Biden'ın çarşamba akşamı Beyaz Saray'daki 100. günü şerefine Kongre'de yaptığı konuşmaya cevaben Fox Business'tan Maria Bartiromo'ya konuştu.

Yeni ABD Başkanı etkileyici konuşmasında görev süresinin ilk aylarını "kriz ve fırsat" dönemi olarak nitelendirmiş, "Amerika'nın yeniden doğduğunu" ilan etmiş ve koronavirüs pandemisi sonrası ekonomiyi canlandırma ve iklim acil durumuyla mücadele planlarını detaylıca anlatmıştı.

Cumhuriyetçi Parti'nin resmi cevabı dün gece Güney Karolina Senatörü Tim Scott tarafından zaten verildi ama Trump kendi yönetiminin pandemiye verdiği ve işlevsizlik, düzensizlik ve Trump'ın bizzat kamuoyuyla paylaştığı dezenfektan enjekte edilmesinin virüsle savaşabileceği spekülasyonlarıyla nitelenen tepkinin revizyonist bir tarihini sunmak için favori yayın ağını aramada hiç zaman kaybetmedi.

Artık Florida'da sivil bir vatandaş olan eski devlet başkanı, Orta Amerika'dan ülkeye "katillerin" doluştuğu yönünde yalan bir uyarıda bulunarak Biden'ın ABD-Meksika sınırındaki göç politikasıyla "ülkeyi yok ettiğini" de söyledi. Trump'ın tekrar tekrar atıfta bulunduğu bir şikayeti de eski şahsi avukatı Rudy Giuliani'nin evi için federal savcıların arama izni çıkarması ve bunun "haksızlığıydı."

Pekin'i bir kez daha "Çin Virüsü'nün" yayılmasıyla suçladıktan ve kasımdaki başkanlık seçimlerinin "tamamen hileli" olduğu konusunda yine ısrar ettikten sonra Trump, "Yüzde 100 tekrar aday olmayı düşündüğünü" söyleyip "Çok başarılı olacağız" sözü vererek 2024'te tekrar başkanlığa aday olma niyetinde olduğunu şu ana kadarki en açık ifadesiyle belirtti.

Bartiromo görev süresinin son haftalarında eski başkan yardımcısı Mike Pence'le aralarının bozulmasının ardından Florida Valisi Ron DeSantis'i yarıştaki yeni ortağı olarak düşünüp düşünmeyeceğini sorduğunda Trump sadece DeSantis'in çok hayranlık duyduğu bir arkadaşı olduğunu söyledi.

Eski başkan sadık destekçilerine başarısız "Amerika'yı Yeniden Harika Yap" hareketine "inanmalarını" söyledi ve gelecekteki kampanya faaliyetlerine dair daha fazla detay sorulduğunda "saçma" siyasi bağış toplama kurallarından yakındı.

Ama belki de ona özgü biçimde uzun, konudan konuya atlayan ve pek de detay vermeyen röportajı esnasında öne sürdüğü en tuhaf iddia, başkanın geçen akşam Kongre'deki konuşması sırasında Demokrat kanun koyucuların ağız maskelerinde "boğuluyor" gibi görünmesi ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin şu ana kadar gördüğü en büyük maskelerden birini takıyor olmasıydı.