Trump doymadı, Suud'dan yeniden para istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez'deki müttefiği Suudi Arabistan hakkında diplomatik teamüllere uymayan bir açıklama daha yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'i, ABD'nin askeri desteği olmazsa iki haftada iktidarını kaybedebileceği, bunun bedelini ödemesi gerektiği konusunda uyararak para istedi.

Mississippi eyaletinde partisinin kongre ara seçimleri için düzenlediği seçim mitinginde konuşan Trump, "Kral Salman'ı severim, ama ona dedim ki, 'Bak Kral, biz seni koruyoruz. Biz olmazsak iki haftaya burada olmayabilirsin. Kendi ordunu kendin ödemelisin, ödemeye mecbursun'." dedi.

Trump'ın Suudi Arabistan Kralı Salman ile en son cumartesi günü telefonda görüştükleri açıklanmıştı.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan ve OPEC'in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) fiili lideri olan Suudi Arabistan yüksek petrol fiyatları konusunda da Trump'ın eleştirilerinin hedefi olmuştu.

Geçen ay New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Trump, OPEC üyelerinin 'dünyanın geri kalanını soyduğunu' söylemişti.

Trump "Birçok ülkeyi karşılıksız savunuyoruz ve bize yüksek fiyatlı petrol satarak bizden yararlanıyorlar. Bu iyi değil. Onların (petrol) fiyatları yükseltmelerini durdurmalarını ve fiyatları düşürmeye başlamalarını istiyoruz" demişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net