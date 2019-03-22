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Trump durulmuyor

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın silah programı ile ilişkili bulunan 14 şahıs ve 17 şirket yaptırım uygulama kararı aldı.

Trump durulmuyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İran'a yönelik uyguladığı yaptırımları genişletti.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın kitlesel imha silahları programına uygulanan yaptırımlarda 14 kişi ve 17 kuruluşu yaptırım listesine aldı. 

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