Trump: Duvar için Meksika ödeme yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajında, ABD-Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar hakkında açıklamada bulundu.

Trump mesajında, "Sıklıkla, 'eninde sonunda Meksika'nın duvar için ödeme yapacağını' belirttim. Bu asla değişmedi. Meksika (ve Kanada) ile yeni anlaşmamız, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA), oldukça masraflı ve ABD karşıtı eski Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'ndan çok daha iyi. Sadece tasarruf ettiğimiz para sayesinde Meksika duvar için ödeme yapıyor!" ifadelerini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı Obrador yalanladı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise, Trump'ın bu açıklaması üzerine, ABD yönetimine önerilen sınır duvarı için bir görüşme gerçekleşmediğini, göçmen meselesi hakkında konuştuklarını söyledi.

Obrador, "Biz bu konuyu (sınır duvarı) herhangi bir konuşmada tartışmadık... Saygılı ve arkadaşça bir sohbetti.” dedi.

Bugün Twitter hesabından mesaj paylaşan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Trump ile yaptığı dostane telefon görüşmesinde Orta Amerika'da ve ülkesinde istihdam ve kalkınma için ortak bir programın uygulanması olasılığı ve göç konusunu ele aldıklarını açıklamıştı.

Bütçe için hükümeti defalarca tehdit etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika sınırına duvar inşa edilmesi için gereken bütçenin hükümet tarafından ayırılmaması durumunda birçok kez hükümeti kapatmakla tehdit etmişti.

6 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu ele geçiren Demokratlar, Trump'ın sınır güvenliği için istediği bütçenin çok fazla olduğunu savunuyor.

Trump, bütçe tasarısının geçmemesi ve hükümetin kapanması durumunda bunun Demokratların kabahati olacağını savundu. Senatoda en az 60 oya ihtiyaç olduğunu hatırlatan Trump, Demokratların "sınır güvenliği konusunu" ciddi şekilde ele almadığını ileri sürdü.

Duvar konusunu, Oval Ofis'teki Demokrat liderlerle yaptığı görüşmeye taşıyan Trump, Demokratların Senato lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi lideri Nancy Pelosi ile kameralar önünde "Meksika sınırına duvar tartışması" yaşamıştı.