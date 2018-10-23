Trump, Erdoğan'ın sözlerini "sert" buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamalarının ardından, ABD Başkanı Donald Trump'tan da bir açıklama geldi.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ile ilgili açıklamalarının oldukça sert olduğunu belirterek, "Bu sözleri soruşturmanın sonuçlarını gördükten sonra değerlendirebilirim." dedi.

ABD Başkanı, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını ele alma biçimine ilişkin ise, "tarihte üzeri örtülen en kötü olay" değerlendirmesinde bulundu.

Kaşıkçı olayı hakkında bütün gerçekleri bir araya getirdikten sonra karar vereceğini belirten Trump, "Berbat bir şeydi." dedi.

Konuyla ilgili olarak diğer ülke liderleriyle de görüştüğünü dile getiren Trump, "Bu olanları kimse sevmiyor." ifadesini kullandı.

"Ne yapacağımız noktasında kararı Kongreye bırakacağım ve umarım iki partinin de desteklediği bir karar olur." diyen Trump, şunları kaydetti:

"Berbat bir özgün konsept vardı, kötü bir şekilde yapıldı ve tarihte üzeri örtülen en kötü olaydı. Onlarınki şimdiye kadar yapılmış en kötü bir şeyin üzerini örtme biçimiydi. Bu fikri veren kişi bence büyük bir sorun içinde."

Trump, Putin ile Paris'te görüşebilir

Gelecek ay Fransa'nın başkenti Paris'e yapacağı ziyarete ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, bu ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğinin sinyalini verdi. Trump, "Putin ile belki görüşebilirim, bunun üzerinde çalışılıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dair ayrıntıları paylaşmış, Erdoğan'ın konuşmaları dünya basınında geniş yankı bulmuştu.

Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kayboldu.

Yazarı olduğu Washington Post gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın saat 13.14'te İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giriş görüntüsünü paylaştı ve görüntülerde konsolosluk önünde siyah bir araba olduğuna dikkat çekti.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna beraber gittiği nişanlısı Hatice Cengiz, içerden uzun süre çıkmaması sebebiyle konsolosluk görevlilerine Kaşıkçı’yı sorduğunu, görevlilerin “içerde kimsenin kalmadığını” söylediğini açıkladı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirtildi.

18 gün sonra gelen itiraf

Suudi Arabistan yönetimi, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin suçlamaları reddetmişti. Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif, Kaşıkçı’nın "öldürülmesine ilişkin talimat verildiği yönündeki haberlerin yalan ve dayanaksız suçlamalar" olduğunu belirtmiş, Suudi Arabistan'ın "uluslararası hukuk ve anlaşmalara uyduğunu" da sözlerine eklemişti.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 01:27