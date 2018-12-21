Trump göçmenleri oyalıyor

Orta Amerika’dan yola çıkarak ABD sınırını aşan Meksikalı olmayan göçmenler hakkında ABD Başkanı Donald Trump kararını açıkladı. Karara göre göçmenler, Meksika’ya gönderilecek ve iltica başvuruları neticelenene kadar ülkede belli alanlarda hayatlarına devam edecek.

Trump’un kararına insan hakları savunucuları ve aktivistlerden ise büyük tepki geldi.

1 Aralık'ta görev alan yeni Meksika Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, göçmenlerin bir kısmını insani kriz çıkmaması nedeniyle kabul edeceklerini söyledi.

Donald Trump, Meksika ve Orta Amerika ülkelerine göçmenleri ABD’ye göndermemesi konusunda baskı yapıyor.

Göçmen sorununu çözmek için yatırım alanları oluşturacağını açıklayan Trump’u hükümetler dinlese de göçmenler dinlemiyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

