Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili talebi reddedildi

ABD’de mahkeme, eski Başkan Donald Trump’ın 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesine olay gününe ait başkanlık kayıtlarının verilmesini önleme talebini reddetti.

Başkent Washington DC’deki federal mahkeme, Kongre’nin Trump’ın destekçileri tarafından düzenlenen ayaklanmaya ışık tutabilecek kayıtları elde etme konusunda güçlü bir kamu çıkarına sahip olduğuna hükmetti.

Kararın ardından, ABD Ulusal Arşivler’in Trump’ın başkanlık kayıtlarını cuma gününe kadar Kongre’ye teslim edebileceği kaydedilirken, Trump’ın avukatlarının ise kararı temyize götüreceği bildirildi.

6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesi, Trump’a ait olay günü gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, e-postalar, danışmanlarıyla yazışmaları gibi tüm başkanlık faaliyetlerini içeren belgeleri talep etmiş, Trump’ın avukatları da bunun “yasal olmadığı” gerekçesiyle önlenmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Trump'ın avukatları, Kongre’nin başkanlık kayıtlarına erişmesine izin verilmesinin, gelecekteki başkanların yürütme ayrıcalığına zarar vereceğini savunmuştu.

Özel komite, şu ana kadar 6 Ocak Kongre baskını hakkında 150’den fazla şahidi dinlerken, 30’dan fazla yetkiliyi de ifadeye çağırdı.

6 Ocak’ta ne olmuştu?

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak'ta, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.