Trump'ın 6 yıllık vergi beyannameleri kamuya açıklandı

Kongredeki Demokratların liderlik ettiği komitenin yayınladığı binlerce sayfalık belgeler, Trump'ın 2015-2020 yıllarında kaydedilen vergi beyannamelerini içeriyor.

Belgelere göre Trump, başkanlığının ilk ve son yıllarında ticari olarak "büyük kayıplar" verdiği gerekçesiyle oldukça az vergi ödedi.

Genelde ABD başkanlarının gönüllü beyan ettikleri vergi kayıtları hususunda Trump, başkan olduğu süreçte Kongre'nin vergi kayıtlarını incelemesini reddediyordu.

Temsilciler Meclisi Mali Mevzuat Komitesi ile Trump arasında yaşanan hukuki çekişmenin ardından Yüksek Mahkeme, kasım ayında vergi kayıtlarının Komiteye gönderilmesini onaylamıştı.

Öte yandan, 8 Kasım'da düzenlenen seçimlerde, çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaptıran Demokratların yeni Kongre göreve başlamadan Trump'ın vergi beyannamelerini yayınlaması, ABD kamuoyunun dikkatini çekti.

2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine aday olacağını açıklayan Trump ise hakkında yapılan vergi kaçakçılığı, gelir ve varlıkları konusunda yanlış bilgi vermek gibi kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor.