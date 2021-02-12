Azil yargılamasında Demokrat savcı vekiller sunumlarına devam etti

Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Demokratlar tarafından suçlanan ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Donald Trump'ın, Senatodaki azil yargılamasında 3. gün başladı.

Temsilciler Meclisi'nden gelen ve iddia makamı olarak görev yapan Demokrat savcı vekiller, dün başladıkları sunumlarına bugün de devam ediyor.

Demokrat heyetin başkanı Jamie Raskin, açılış konuşmasında, Trump'ın Kongre baskınındaki rolünün çok açık olduğunu ve "seçimler çalındı" iddiasıyla kendi taraftarlarını haftalarca kışkırttığını savundu.

Raskin, baskına katılanların sadece Trump'ı dinlediğini ve eski başkanın neler olabileceğini öngörmesine rağmen halkı bilerek tahrik etmeye devam ettiğini ileri sürdü.

"6 Ocak, Trump'ın barışçıl ve kanuna saygılı duruşundan beklenmedik radikal bir kopuş değildi, baskın aslında onun iş yapma biçimiydi." diye konuşan Raskin, Trump'ın suçlu bulunması gerektiği yorumunu yaptı.

Senato Genel Kurulunda halen sunumlarına devam eden Demokrat savcı vekillerin yerel saatle 20.00'de sunumlarını tamamlaması bekleniyor. Trump'ın avukatları ise müvekkillerinin savunmasına yarın başlayacaklar.

Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor

Trump tarafı için de 16 saat ayrılırken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Trump'ın avukatlarının 8 saat sürecek tek günlük sunumla yetinmeyi planladıkları belirtildi.

Bu sürecin ardından tarafların varsa tanıklarını çağırmalarına ve söz konusu tanıkların dinlenmelerine geçilecek.

Trump'ın ifade vermeyeceği daha önce açıklanan davada, henüz dinlenecek tanık olmadığı kaydediliyor. Cumhuriyetçiler kadar Demokratlar'ın da yargılamanın uzamaması için tanık çağırmamayı tercih edebilecekleri belirtiliyor.

Söz konusu sunumların ardından senatörlere her iki tarafa da sorularını yöneltebilmeleri için 4 saat süre verilecek.

Senatörlerin soru-cevap bölümünün ardından son tartışma bölümü ve ardından Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verilecek oylamanın yapılması bekleniyor.

100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak günü Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

AA

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 04:05