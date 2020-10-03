Trump'ın doktorundan açıklama!

Koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alınan ABD Başkanı Donald Trump'ın doktorları bir açıkalama yaptı. Doktorlar açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"İKİ GÜN ATEŞİ VARDI"

Bir önlem olarak Başkanı buraya taşıdık, en iyi tıbbi bakımı verebilmek için bunu yaptık. 72 saat sonra şunu söyleyebiliriz, en kritik dönem atlatılmış oldu. Şu an ekibim ve ben yorgunuz. İki gün ateşi vardı. Yorgunluk ve öksürük vardı. Tüm bunlar daha iyi hale geldi.

"DURUMU GAYET İYİ"

İnanılmaz bir memnuniyet duyuyorum, bu ekibin parçası olmaktan. Son 24 saattir Başkanı takip ediyoruz. Multi disipliner bir bakım uyguluyoruz. Çok yakından takip ediyoruz, terapilerin, tedavilerin nasıl gittiğini takip ediyoruz. Kalp, böbrek ve diğer fonksiyonlarının normal olduğunu söyleyebilirim.Başkan bu sabah oksijen sıkıntısı yaşamadı. Durumu gayet iyi, hatta 'Buradan çıkabilirim' dedi. Bu son derece iyi yorumdu.

"5 GÜNLÜK TEDAVİ"

Başkana bir antikor terapisi verdik. Onunla yakından çalışıyoruz. Dün akşam ilk dozu aldı. Planımız 5 günlük bir tedaviyi sürdürmek. Rembesivil tedavisi alıloyor. Hidrasyon önemli, bol sıvı alması önemli. İyileşmesi için bunu yapacağız. Yaklaşık 24 saattir ateşi yok Başkanın. Durumu oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yapması gereken çok fazla işi var Başkanın...

"ERKEN BAŞLADIK"

Taburcu olmasıyla ilgili net bir tarih söylemek istemiyoruz. Oldukça erken harekete geçildi. Her gün değerlendirmeler yapıyoruz. Neye ihtiyacı var, nasıl gidiyor buna bakıyoruz. Yüzde ihtimal vermek istemiyorum ama tüm belirtiler oksijensiz tedavi olabileceğini gösteriyor.

Kaynak: HABER 7 / HABERTÜRK