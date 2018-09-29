Trump'ın ek vergileri ABD'lilere pahalıya patlayacak

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD'li ailelerin bütçesinden 127 dolar daha fazla para çıkmasına sebep olacak.

Princeton Üniversitesi'nden Doçent Dr. Kirill Borusyak ile London School of Economics'ten Ekonomi Profesörü Xavier Jaravel'in yaptığı araştırma, ek gümrük vergileri nedeniyle ortalama bir ABD'li ailenin cebinden yılda 127 dolar daha fazla para çıkacağını gösterdi.

ÇİN'İN İHRACATININ YARISI VERGİYE TABİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ürünlerine en son 200 milyar dolarlık gümrük vergisi getirmesi ve bu vergilerin 24 Eylül sabahı yürürlüğe girmesiyle, Temmuz ayından bu yana ek vergi getirilen Çin ürünlerinin ticari değeri 250 milyar dolara yükseldi.

Bu da Çin'in, ABD'ye yaptığı ihracatın yarısının yeni vergilere tabi olduğu anlamına geliyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN TV'YE PEK ÇOK ÜRÜNE EK VERGİ

Trump yönetiminin yeni koyduğu ek gümrük vergilerinden yaklaşık 6 bin farklı ürün etkilenirken, Bu ürünler arasında televizyonlar, çamaşır makineleri, güneş panelleri, otomobiller, kozmetik ürünleri, , el çantaları, pirinç, giysiler, tekstil ürünleri ve içecekler de mevcut.

Listedeki Çin ürünlerini ithal eden ABD şirketlerinin yüzde 10 ek vergi ödemek zorunda kalmasıyla pek çok Amerikan firması, ek gümrük vergileri nedeniyle ürün fiyatlarını artırmak zorunda kaldığını açıkladı.

ABD ile Çin arasında bir anlaşma sağlanamazsa gelecek yılbaşından itibaren vergi oranı yüzde 25'e yükselecek.

Kaynak: www.dunyabulteni.net